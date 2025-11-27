Recibe Lerma reconocimiento de IAPEM por modernización del C4i: Ramírez Ponce

Gracias a este modelo innovador, Lerma cuenta con mejores capacidades para poder brindar atención y respuestas más rápidas en caso de emergencias.

El Gobierno Municipal de Lerma, encabezado por el presidente Miguel Ángel Ramírez Ponce, fue reconocido por el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) por el proyecto de Modernización del Centro de Comando, Control, Comunicación e Inteligencia (C4i).



Durante la entrega del reconocimiento, Ramírez Ponce señaló que esta iniciativa fortalece la seguridad y la tranquilidad de todas las familias lermenses.



Además, afirmó que gracias a este modelo innovador, Lerma cuenta con mejores capacidades para poder brindar atención y respuestas más rápidas en caso de emergencias.



También se mantiene una vigilancia constante y estratégica, para prevenir los delitos en el municipio.



De igual manera, se llevan a cabo reuniones de coordinación entre las dependencias de seguridad, municipal, estatal y federal; así de esta manera se logra construir un municipio más seguro, ordenado y confiable.



Ramírez Ponce señaló que con estas acciones, el gobierno municipal de Lerma se consolida como un referente estatal en la aplicación de políticas públicas que combinan innovación tecnológica, enfoque social y compromiso institucional con la seguridad de la ciudadanía.



Y finalizó señalando: “En Lerma vivir con seguridad es una realidad; seguimos avanzando con unidad, tecnología, profesionalización y visión de futuro”.