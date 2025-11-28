Maná y Café Tacvba están entre las 50 mejores bandas de rock de la historia: Billboard

En ella destacan nombres emblemáticos como The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd o Nirvana.

Las bandas mexicanas Maná y Café Tacvba, fueron consideradas por Billboard como parte de las mejores 50 bandas de Rock de todos los tiempos.



La revista Billboard publicó recientemente su lista de “las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos”, un ranking ambicioso que recorre más de siete décadas de historia del rock global.



En ella destacan nombres emblemáticos como The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd o Nirvana pero también incluye a dos agrupaciones mexicanas: Maná y Café Tacvba.



La aparición de estas dos bandas mexicanas en el listado representa una reafirmación del valor del rock en español a nivel global. Su música, aunque surgida en contextos diferentes al rock anglosajón, ha influido en generaciones enteras de oyentes latinoamericanos y ha marcado un puente entre tradiciones latinas y el rock contemporáneo.



Para Maná, con décadas de trayectoria y una discografía variada, este reconocimiento consolida su legado como referente del rock pop latino.



Mientras que para Café Tacvba, banda clave del rock alternativo en México, su presencia en la lista ratifica su papel como innovadores sonoros y embajadores del rock mexicano ante el mundo.



La decisión de Billboard, según lo que explican sus editores, busca valorar bandas que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo del rock como género, más allá de su lengua, nacionalidad o estatus comercial.



Pero usuarios de redes sociales enfatizaron la ausencia de bandas conformadas por mujeres o de bandas que incluyan mujeres en su alineación. Del total de las bandas mencionadas, solo 11 incluyen a mujeres en su alineación clásica y una en algunas etapas, lo que representa el 20% de la lista.



Estas ausencias revelan una desigualdad de género histórica dentro del rock. La cifra no solo expone la subrepresentación femenina en un género construido mayoritariamente desde miradas masculinas, sino que también subraya el valor de las agrupaciones que sí lograron romper ese techo, desde Fleetwood Mac hasta Heart o No Doubt, y abre la conversación sobre cómo se siguen construyendo los cánones del rock en pleno 2025.