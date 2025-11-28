Toluca es el primer municipio en incorporarse al programa IMSS Bienestar: Ricardo Moreno

-La población toluqueña podrá afiliarse y recibir atención médica oportuna.

Para garantizar que la población sin seguridad pueda acceder de manera gratuita y oportuna a servicios médicos de calidad, el Presidente Municipal Ricardo Moreno y el titular de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar, Natán Enríquez Ríos, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud.



En apego con la visión que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, más de 400 mil personas de la capital del Estado de México, quienes carecen actualmente de acceso al servicio de salud, pueden acceder al mismo como resultado del convenio interinstitucional firmado durante la conferencia de prensa La Toluqueña.



Durante su intervención, el alcalde destacó que este convenio atiende la necesidad de consolidar un mecanismo para eliminar las barreras históricas como cuotas de recuperación o estudios socioeconómicos que se aplicaban e impedían el acceso al derecho a la salud, con el acuerdo se establecen las acciones para favorecer un acceso pleno y sin restricciones.



Asimismo informó que el DIF Municipal será la instancia encargada en acompañar el proceso de afiliación en Toluca, aprovechando su presencia territorial en comunidades, jornadas móviles y actividades de salud preventivas, también habrán módulos que estarán ubicados en las oficinas centrales del Sistema, también cada unidad médica del IMSS Bienestar cuenta con puntos permanentes de registro.



Por su parte, Enríquez Ríos destacó que Toluca es el primer municipio en trabajar de manera conjunta para asegurar a la población sin acceso a los servicios de salud, atención digna y eficiente.



Puntualizó que la afiliación es un proceso esencial para planear y distribuir adecuadamente los recursos, además de brindar certeza a la población sobre la unidad médica a la que podrán acudir.



Aclaró que ahora, con el convenio cualquier persona puede ser atendida en las unidades del IMSS Bienestar, incluso si aún no concluyen su registro, lo que convierte en realidad, el derecho a la salud.



Informó que el Estado de México cuenta con cerca de nueve millones y medio de habitantes que no son derechohabientes a algún sistema de salud, lo que los mantiene en riesgo constante de no ser atendidos frente a cualquier emergencia.



Indicó que del total de personas sin acceso, faltan por afiliar aproximadamente a tres millones, y en Toluca se calcula una población superior a 400 mil personas en esta condición, y con este apoyo, se establecerán módulos accesibles y suficientes para reforzar esta tarea.



Finalmente el Presidente Municipal Ricardo Moreno reafirmó que en Toluca se trabaja coordinadamente con la federación y el estado para asegurar que ninguna persona se quede sin acceso a la salud, consolidándose así como una capital humana y cercana a su gente.