Cada obra realizada se suma al desarrollo y transformación de Zinacantepec: Manuel Vilchis

Destacó que esta obra forma parte del compromiso de la su administración de transformar Zinacantepec con hechos concretos.

“Cada peso que invertimos tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias, porque cada vialidad rehabilitada representa progreso y bienestar”, destacó el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros durante la entrega de la calle Isabel la Católica y Morelos, en la cabecera municipal.



“Una obra más que hoy ya es una realidad y que se suma al desarrollo y transformación de Zinacantepec”.



Vilchis Viveros, acompañado por integrantes del Cabildo y vecinos del lugar, destacó que esta obra forma parte del compromiso de la Administración 2025–2027 de transformar Zinacantepec con hechos concretos.



Señaló que estas vialidades no solo mejoran la movilidad y la imagen urbana, además elevan la plusvalía, brindando mayor seguridad vial y peatonal, pero sobre todo, representan una respuesta directa a una necesidad que las familias habían esperado durante muchos años.



Las y los vecinos reconocieron al presidente municipal Manuel Vilchis Viveros por voltear a ver esta zona de Zinacantepec y ejecutar un proyecto que, afirmaron, transforma por completo la vida cotidiana de miles de familias.



Por este motivo, celebraron no solo la calidad de la obra, sino su impacto directo en la movilidad, al ser esta vialidad la principal entrada y salida de múltiples fraccionamientos.



Durante su mensaje, Vilchis Viveros destacó que esta calle no es solo un tramo de concreto, sino una arteria vital para el desarrollo del municipio; es el acceso y salida de un gran número de habitantes.



Y finalizó recordando que en Zinacantepec seguimos cumpliendo, seguimos avanzando y seguimos construyendo futuro junto con las y los vecinos, porque cuando trabajamos en equipo, los resultados se ven y se sienten en cada comunidad.



¡Zinacantepec se mueve hacia adelante, con hechos y no palabras!