Delfina Gómez acompaña a Claudia Sheinbaum durante reconocimiento a personal que apoyó a afectados por lluvias

se entregaron reconocimientos a elementos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ceremonia de Reconocimiento al Personal que participó en tareas de Protección Civil en auxilio a la población afectada por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, en octubre pasado.



En la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio Santa Lucía, se entregaron reconocimientos a elementos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, así como a personal de las Secretarías de Bienestar, Hacienda, Energía, Salud, Turismo y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; además de la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil y los “camineros” que construyen, mantienen y reparan caminos y carreteras.



Asimismo, se presenció el desfile de aeronaves de ala fija y rotativa que tendieron un “puente aéreo” con las entidades federativas afectadas por las lluvias. Estas unidades realizaron más de mil 800 operaciones aéreas para transportar más de 700 toneladas de alimentos, medicinas, agua, cobijas y personal médico, así como para trasladar a personas necesitadas de atención hospitalaria.