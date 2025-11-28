Edoméx se ha convertido en potencia económica en México: Horacio Duarte

-En estos últimos dos años se ha registrado una Inversión Extranjera Directa de más de 5 mil 300 millones de dólares, hecho que ha promovido que más de 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, reafirmó que gracias a las políticas de empleo y desarrollo económico que promueve la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México es una potencia económica en el país.



“Llevamos en los últimos años más de 245 mil nuevos empleos formales creados en el Estado de México. Producto también de la confianza de empresarios, de empresas que ven la visión, la posibilidad de hacer negocios en el Estado de México”, declaró el Secretario Horacio Duarte Olivares, durante el 47 Aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).



Recordó que, en estos últimos dos años, se ha registrado una Inversión Extranjera Directa de más de 5 mil 300 millones de dólares, hecho que ha promovido que más de 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza.



“Según las últimas estimaciones, desde el 2018 a la fecha alrededor de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza y esto sin duda hay que presumirlo, hay que resaltarlo y estoy seguro de que la CTC, como siempre solidaria, estará acompañando este esfuerzo”, señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares.



Sostuvo que el Gobierno del Estado de México es un aliado de los sindicatos de trabajadores para construir una entidad más digna y próspera que siga manteniendo el respeto a los derechos de las y los trabajadores y los sindicatos.



Al respecto, Abel Domínguez Azuz, Secretario General de la CTC señaló que, en coordinación con los sindicatos, la estabilidad se mantiene en el Estado de México.



Al evento, asistió también Alfonso Ramírez Cuéllar, Vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, y Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo del Estado de México.



Así como Rodolfo González Guzmán, Secretario General del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y Guillermo Quintero Rodríguez, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Sindicalismo Nuevo.