Rojo de la Vega encabeza atención de solicitudes de vecinos en Hipódromo Condesa

-Durante su recorrido, la mandataria fue abordada en varios momentos por personas que además de realizar solicitudes, le expresaron apoyo y reconocimiento.

Acompañada por el Gabinete de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuadrillas de trabajadores operativos y representantes de todas las áreas de su Gobierno, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recorrió calles de la colonia Hipódromo Condesa para escuchar de primera mano las solicitudes que vecinas y vecinos tienen en materias como servicios urbanos u ordenamiento de la vía pública y gran parte de ellas, resolverlas al momento.



En una nueva jornada de Alcaldía en tus manos, el punto de encuentro fue el cruce de Campeche y Tacámbaro, desde donde partió el recorrido rumbo a distintos tramos de la colonia. Ahí, Ale Rojo de la Vega supervisó acciones inmediatas como limpieza de banquetas, retiro de objetos que obstruían el paso peatonal, atención a puntos con luminarias dañadas, poda en espacios con baja visibilidad y revisión de vehículos en evidente abandono.



Como ya es habitual en sus recorridos, la edil fue abordada en varios momentos por personas que además de realizar solicitudes, le expresaron reconocimiento y apoyo por el trabajo y los resultados entregados en 13 meses de gobierno, que -afirmaron- han dado un nuevo rostro a la demarcación.



Durante la caminata, la alcaldesa saludó a vecinas y vecinos a las puertas de sus casas, para conocer directamente las necesidades de las familias de la zona y canalizar cada solicitud al área correspondiente. Las brigadas atendieron reportes sobre baches, balizamiento, desazolve y mantenimiento de áreas verdes, mientras personal de Gobierno realizó apercibimientos a comercios y estructuras que incumplían la normatividad vigente.



La alcaldesa recordó que Alcaldía en tus manos es un programa que busca evitar que los reportes se queden en trámites largos y, en cambio, resolver en campo lo que afecta la vida cotidiana de quienes habitan la Cuauhtémoc. “La prioridad es responder rápido, estar presentes y atender donde están los problemas, no detrás de un escritorio”, afirmó.



Hipódromo Condesa se suma así a otras colonias en las que este formato de atención directa ha permitido resolver solicitudes vecinales en tiempo real y ordenar el espacio público con resultados visibles. La alcaldesa adelantó que las jornadas continuarán en más colonias de la demarcación, priorizando aquellas con mayor número de reportes ciudadanos.