Clara Brugada destaca producción histórica de 1 millón 800 mil flores de nochebuena en 2025

-Invitó a los habitantes de la zona metropolitana a consumir las plantas de Nochebuena en los puntos de venta distribuidos en mercados y espacios públicos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque de la temporada 2025 de la venta de flor de Nochebuena, en San Francisco Caltongo, alcaldía Xochimilco, donde afirmó que la Ciudad de México ostenta el tercer lugar a nivel nacional con una producción, este año, de más de un millón 800 mil plantas ornamentales.



Ante vecinos de este pueblo originario, agricultores y productores de flores, la mandataria capitalina reafirmó el compromiso de su gobierno para fortalecer el campo de la Ciudad de México y proteger el suelo de conservación, a través del programa Altépetl Bienestar, con incentivos que garanticen mayor producción y ventas justas de productos.



Indicó que la Ciudad de México cuenta con el tercer lugar nacional en producción de flor de Nochebuena gracias al trabajo de más de 216 productores, distribuidos en 30 hectáreas, que abarcan también a la alcaldía Tláhuac, y que contaron con un apoyo superior a los 5 millones de pesos a través del programa Altépetl Bienestar.



La mandataria local afirmó que la Nochebuena es un patrimonio biocultural de México, por ello se comprometió a seguir invirtiendo para que los suelos de conservación de la ciudad sigan produciendo más y cada año tengan mejores resultados en beneficio de miles de familias.



Hizo extensiva la invitación a todos los habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana a consumir los productos locales y comprar la planta de Nochebuena que se produce en la ciudad, cuyas flores de Navidad se ofertarán en puntos de venta de mercados públicos, Paseo de la Reforma y en el Zócalo capitalino.



La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, recordó que Xochimilco es territorio de gente buena y trabajadora, donde todo el año se producen flores y plantas que acompañan las tradiciones emblemáticas del país.