Entregan 200 mil pesos en el Premio Estatal a la Juventud 2025 en Baja California

Este año asignó una bolsa total de 200 mil pesos entre 16 jóvenes distinguidos y menciones honoríficas.



El director general de Juventud BC, Francisco Molina señalo; “Muchas felicidades a todas y todos los ganadores y concursantes que, con su creatividad y liderazgo social, siguen transformando nuestro estado. Hoy, gracias al impulso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacamos a más de 100 jóvenes que, con su esfuerzo, continúan demostrando que la juventud tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y próspera”.”



Las y los premiados este año fueron: en la distinción Innovación, Ciencia y Tecnología, Miguel Montaño Tapia en la categoría “A” y en la “B” Oromasis Ramírez Astorga. En la distinción de Fortalecimiento de Pueblos Originarios y/o Afroamericanos se reconoció a Billy Poblano Castro en la categoría “A” y en la categoría “B” a Cynthia González Arce.



En la distinción Mujeres Poder, destacó en la categoría “A”, Salma Honorato Ruiz y en la categoría “B” Silvia Arámbula Zazueta, en la distinción de Cultura Política y Democrática se reconoció en la categoría “A”, a Yuritza Ramírez Tovar y en la “B” Mía López Medina. . En el ámbito Mismos Derechos para Todas, Todos y Todes destacó en la categoría “A”, Alessa Puig Colín y en la categoría “B”, Andrea Rincón Cortés.



En la Distinción Fortalecimiento a la Cultura, Expresiones Artísticas y Deporte, destacó en la categoría “A”, Enrique Rodríguez González y en la categoría “B”, Luis Ceceña Elizalde. En la Distinción de Discapacidad e Integración, se reconoció a Luz Camacho López en la categoría “A” y Dayana Razo Rosales en la categoría “B”. Con menciones honoríficas se reconoció a Diego Valencia Lucero en la categoría “A” y en la categoría “B”, Aldara Cornejo Martínez. Así mismo se reconoció a las mujeres galardonadas 2025 por su excelencia y dedicación en diversas áreas.



Durante la ceremonia, realizada en la ciudad de Mexicali, se contó con la participación artística de Abdiel Pascasio y la intervención musical de Juan Zárate, enriqueciendo un evento dedicado a celebrar el esfuerzo, el talento y la vocación social de las juventudes del estado.



Las personas galardonadas recibieron un reconocimiento firmado por la Gobernadora, una estatuilla conmemorativa y un estímulo económico, reafirmando el compromiso de Baja California con el impulso y fortalecimiento de las nuevas generaciones.