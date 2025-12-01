Toluca consolida su modelo de ciudad segura y moderna con luminarias inteligentes: Ricardo Moreno

-Suma Gobierno Municipal 18 mil luminarias más a la plataforma Smart City

El Gobierno de Toluca instaló la luminaria inteligente número 25 mil, acción que consolida el compromiso de construir una capital más segura, moderna y eficiente a través de la construcción de un sistema de iluminación autosuficiente, de calidad y permanente.



El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, se enlazó vía remota con el director general de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, quien colocó esta luminaria en la delegación La Crespa, al tiempo que explicó que en menos de un año esta administración ha sumado 18 mil luminarias con esta tecnología, entre rehabilitadas y nuevas, dando un total de 25 mil en la plataforma Smart City, un sistema inteligente de gestión de servicios públicos.



En este sentido, Moreno Bastida explicó que al iniciar el proyecto, se detectó que el Ayuntamiento contaba con una plataforma para controlar el alumbrado inteligente, pero que solo se había utilizado en dos ocasiones, desaprovechando su potencial.



Al mostrar a los medios de comunicación en un mapa cómo es posible visualizar en tiempo real zonas sin luz, el alcalde detalló que la herramienta permite al Gobierno municipal actuar con mucha mayor eficacia al conocer qué luminarias están encendidas, cuáles están apagadas, la posible causa de falla y, con ello, responder más rápido para su reparación.



En este año, el programa Toluca se llena de luz ha beneficiado a numerosas delegaciones, entre ellas San Pablo Autopan, Árbol de las Manitas, Barrios Tradicionales, Calixtlahuaca, Capultitlán, Centro Histórico, Ciudad Universitaria, Colón, Del Parque, Independencia, La Maquinita, Metropolitana, Moderna de la Cruz, Morelos, Ocho Cedros.