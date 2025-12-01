Comunidad UAEMéx se une, se reconoce y se cuida mutuamente: Paty Zarza

-La rectora encabezó la Caminata y Carrera por la Unidad Universitaria 2025, en la que participaron cerca de 800 integrantes de la comunidad verde y oro, y en la que anunció más inversión y equipamiento para el deporte universitario.

Actividades como esta son muy importantes, sobre todo en este momento de nuestra Universidad. Cohesionan, generan ambientes de concordia y solidaridad universitaria. La comunidad se une, se reconoce y se cuida mutuamente. Lo más importante en la Administración 2025-2029 son las personas, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado.



Lo anterior, en el marco de la Caminata y Carrera por la Unidad Universitaria 2025, donde 800 participantes realizaron un recorrido que inició frente al Edificio de Rectoría y concluyó en el emblemático Estadio Universitario ‘Alberto “Chivo” Córdoba’, un recorrido simbólico para la comunidad verde y oro.



Acompañada por la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de esta casa de estudios (FAAPAUAEM), Gilda González Villaseñor, y la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Institución (SUTESUAEM), Luz María García Molina, la rectora dio el banderazo de salida y encabezó la convivencia deportiva.



Zarza Delgado anunció que durante 2026 los espacios académicos de la Autónoma mexiquense recibirán material deportivo para fortalecer la activación física y la práctica del deporte.



Acompañada del secretario de Gobernanza, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, y el director de Cultura Física y Deporte de la institución, Luis Antonio Zimbrón Romero, la rectora destacó también la gran participación de atletas universitarios en competencias nacionales y aseguró que se continuará impulsando la formación integral de las y los estudiantes en todo el territorio mexiquense.



“Queremos a nuestra comunidad más activa en las disciplinas deportivas y culturales. Seguiremos apoyando tanto al Valle de Toluca como a los espacios académicos universitarios regionales”, puntualizó Martha Patricia Zarza Delgado.



Los ganadores de la edición 39 de esta justa deportiva concluyeron con saldo blanco y en la que participaron 600 competidores en la carrera de 7 kilómetros y 200 en la caminata de 3 kilómetros.