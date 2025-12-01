Delfina Gómez y la rectora de UAEMéx inauguran el Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies en Texcoco

-El sitio tiene el objetivo de rehabilitar y atender a seres sintientes que han sufrido abandono para reinsertarlos en un nuevo hogar.

Con el compromiso de procurar el bienestar de los seres sintientes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies ubicado en la Escuela Preparatoria “Plantel Texcoco” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el cual tiene como objetivo atender a todos aquellos lomitos o michis que, por alguna causa, se encuentren en situación de calle.



En este Centro trabajarán de manera coordinada la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y especialistas de la UAEMéx, donde se realizarán tareas en favor del cuidado, la preservación y el bienestar de los animales, para garantizar sus derechos como seres sintientes y cumplir con la demanda ciudadana que durante años habían pedido las organizaciones defensoras de animales.



“Dentro del proceso que tenemos y la oportunidad que se da, como Gobierno nos interesa mucho el promover esta cultura de la responsabilidad cuando están frente a nosotros un ser sintiente”, aseveró la maestra Delfina Gómez Álvarez.



La Primera Mandataria mexiquense reconoció la labor de las diferentes personas que trabajan en favor del cuidado de los animales abandonados. Ante esto, el nuevo Centro se encuentra equipado con áreas de estética para el bañado de los animales, jaulas de resguardo, área de cuarentena y de esparcimiento social y animal, así como diversos consultorios equipados con medicamentos e instrumental médico tecnológico, para que los veterinarios puedan realizar intervenciones quirúrgicas como desparasitaciones, curación de heridas, esterilizaciones y más.



“Estoy muy contenta y muy agradecida, en primera con todos ustedes por ser parte fundamental y, sin duda alguna, alguien que nos da esa motivación y nos da ese ejemplo; son precisamente nuestras compañeras protectoras de animales; por eso a ellas, todo el trabajo, todo el reconocimiento, todo lo que podamos hacer”, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Este Centro reforzará en el Oriente del Estado de México la atención de animales domésticos que se encuentren en situación de calle, sufriendo abandono y maltrato, y con ello, ayudará al bienestar animal, fortaleciendo la colaboración entre el Gobierno Mexiquense y la casa de estudios UAEMéx, que ofrece el servicio de jóvenes médicos veterinarios que atiendan a los seres sintientes.



Acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Alma Diana Tapia Maya, directora general de la CEPANAF; Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la UAEMéx; Sergio Luis Roldán Vásquez, director de la UAEMéx “Plantel Texcoco”, y Adrián Manuel Martínez García, quien fungirá como responsable de este nuevo Centro.