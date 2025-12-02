Celebran el día nacional de la Nochebuena en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Todas las actividades están incluidas en el boleto de entrada al museo, lo que permite el acceso libre a talleres, obras y charlas educativas.

La Sedema de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA) y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), convoca a niñas, niños, jóvenes y familias capitalinas a disfrutar de las actividades que estos recintos tienen programadas.



Los sábados 6 y 13 de diciembre se presentará la narración dramatizada “El efecto de la Navidad”. La cita es a las 13:00 horas para descubrir la historia de un lobo y el control de sus emociones.



El sábado 6 de diciembre, de 14:00 a 16:00 horas, podrán celebrar el Día Nacional de la Nochebuena con un taller para realizar paso a paso una bella flor de Nochebuena que se ilumina con la luz natural.



Los domingos 7, 14, 21 de diciembre, a las 14:00 horas, se llevará a cabo la lectura en voz alta “¡La gran hora del cuento va a comenzar!”. Con esta actividad, chicos y grandes podrán maravillarse con divertidas historias.



Además, el domingo 7 de diciembre, de 11:30 a 14:30, estará la actividad lúdica “Deseos de invierno”, con la que podrán pedir un deseo para un nuevo y grandioso año, donde los ciclos y vida natural inspiran. Y, a las 14:00 horas, se realizará la charla “Cuando en la Tierra es primavera, ¿qué estación es en Marte?”, con la que descubrirán las curiosidades de la ciencia en el día a día.



Se le invita a la ciudadanía a usar el transporte público para llegar al recinto. La estación de metro más cercana es Constituyentes, de la Línea 7. Al salir de esta estación, se puede tomar el Metrobús M1 Ecobús Ruta 34-A o la combi Ruta 24 y bajar en la parada General José María Mendívil y de ahí adentrarse al Bosque de Chapultepec. También, desde Constituyentes se puede tomar el cablebús hasta la estación Panteón Dolores (una estación) y de ahí caminar al museo.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y desde la SEDEMA, bajo la dirección de la secretaria Julia Álvarez Icaza Ramírez, reafirman su compromiso de garantizar la educación ambiental en las y los ciudadanos de todas las edades para generar una conciencia ambiental.