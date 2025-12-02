Canastas alimentarias fortalecen economía de familias de Juan Aldama: David Monreal

-Informó que, para garantizar el proceso en acopio de frijol, instruirá un operativo de seguridad

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, encabezó la Posada de la Paz y el Bienestar, en la localidad de Juan José Ríos, en el municipio de Juan Aldama, donde ratificó su compromiso de continuar el fortalecimiento a la economía familiar de las y los habitantes de esta región, a través de la entrega de canastas alimentarias del Programa Corazón Contento.



Al desear una feliz Navidad a las familias presentes, el mandatario recordó que Juan Aldama fue el municipio donde inició este programa, y reconoció el acompañamiento y gestión de la alcaldesa María Griselda Romero Zúñiga, para que Corazón Contento fuera posible en este territorio.



Previo a la entrega de 400 canastas alimentarias destinadas a familias de Juan José Ríos, Jalpa y Los Martínez, el Gobernador destacó el papel fundamental que tienen las mujeres en la vida social del estado, al mencionar que 90 por ciento de las asistentes a los eventos gubernamentales son mujeres, y más de la mitad de la población total es femenina.



Durante décadas, dijo, las mujeres fueron relegadas de la vida pública en México; “apenas se entiende el rol de la mujer, y aún hay sociedades que se niegan a reconocer su talento”, expresó, tras respaldar el trabajo de la alcaldesa Griselda Romero.



El gobernador David Monreal Ávila informó que existe capacidad suficiente para el acopio de frijol en Zacatecas, con base en un precio de 27 pesos por kilogramo.



Pidió a la comunidad apoyar a las y los productores en este proceso y adelantó que instruirá a funcionarios de su Gabinete para atender de cerca el acopio, para el que se implementará un operativo de seguridad que acompañe a las y los campesinos.



Durante el evento, en el que el mandatario también entregó 12 bicicletas a niñas, niños y jóvenes, la alcaldesa María Griselda Romero Zúñiga agradeció el respaldo del gobernador e indicó que las familias de Juan Aldama han sido beneficiadas con diversos programas sociales; afirmó que la presencia del mandatario “es motivo para seguir trabajando por las y los zacatecanos”.