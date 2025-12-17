Anuncia Terence Crawford su retiro

El histórico boxeador colgará los guantes en este 2025 tras una extraordinaria carrera, afirmando que ya no tiene nada que demostrar.

Terence Crawford, el campeón de cinco divisiones, anunció su retiro del boxeo profesional. Con 30 años, el estadounidense reveló su adiós a través de un video en que comentó que se despedía del deporte como un grande, sin nada más que demostrar.



El anuncio se produjo tan solo tres meses después de que Crawford se convirtiera en el único boxeador en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías de peso, logrando la hazaña al derrotar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano en septiembre.



A inicios de este mes dejó de ser campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) pues el estadounidense fue despojado de su cinturón por incumplir con el pago de las cuotas de sanción correspondientes a sus últimas peleas. Con esta determinación, la división de las 168 libras queda oficialmente sin monarca y abre paso a una nueva etapa en la categoría.



“Me retiro de la competición, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarme en mis propios términos. Esto no es un adiós, es el final de una pelea y el comienzo de otra… Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias”, dijo Crawford en su canal de YouTube.



A pesar de que el norteamericano apuntaba a tener dos peleas en puerta, como la revancha ante Canelo o un posible combate contra Jake Paul, parece que estos quedaron solo en las negociaciones o quizá tendrán que esperar para que sea un combate amistoso que no afectaría el récord de cualquiera de los dos combatientes.



Crawford hizo su debut profesional en 2008 después de no lograr clasificarse para el equipo olímpico estadounidense. Ahora, 17 años más tarde, el boxeador dice adiós al deporte tras sumar un récord invicto de 42-0, con 31 victorias por nocaut.



El norteamericano logró coronarse como campeón indiscutido en el ya mencionado peso supermediano, así como en el peso wélter y también en el peso superligero, dejando una de las mejores carreras en el mundo del boxeo profesional.