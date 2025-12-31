INVESTIGAN MUERTE DE JOVEN MUJER CON DISPARO EN LA CABEZA EN LA PAZ

Una joven mujer fue localizada sin vida la mañana de este lunes en calles del municipio de La Paz, Estado de México, luego de presentar al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con información oficial, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron a la esquina de las calles Las Flores y Mina, en la colonia Altavista, tras recibir un reporte ciudadano sobre una persona tirada en la vía pública, junto a un charco de sangre y una mochila.

Al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Más tarde, fue identificada por autoridades como Karla Carina “N”. La zona fue acordonada por policías municipales en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante las primeras entrevistas, testigos señalaron que dos sujetos habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta, presuntamente tras cometer la agresión. Sin embargo, esta versión será confirmada como parte de las investigaciones.

Peritos de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. La FGJEM inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen, el cual es indagado bajo el protocolo de posible feminicidio.