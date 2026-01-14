Puebla es líder nacional en inversión extranjera directa: Alejandro Armenta

El gobernador destacó que se construirán dos CERHAN más para fortalecer la industria local y nacional .

Al liderar la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) con el 21.67 por ciento a nivel nacional, equivalente a 413 millones de dólares, es fundamental que Puebla continúe con la apuesta por los centros de formación y la vinculación de la academia con la industria, a fin de orientar las necesidades de especialización entre los jóvenes talentos, consideró el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla.



Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, explicó que a través de la Secretaría Desarrollo Económico y Trabajo, en colaboración con las universidades, se vinculan las vocaciones productivas en cada región a fin de fortalecer sus capacidades.



Recordó que para 2026 la administración que encabeza construirá dos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), los cuales estarán ubicados en la zona de Volkswagen, al norte de la capital poblana y en el municipio de Tehuacán, para impulsar la formación de capital humano a través de técnicos especialistas y el talento joven en las regiones.



Finalmente, el mandatario Alejandro Armenta puntualizó que con ello se fortalecerán las capacidades tecnológicas de la industria local y nacional, en una alianza con las vocaciones productivas y las universidades.