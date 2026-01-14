Visitará Ernestina Godoy fiscalías federales en los estados

-Durante las visitas se revisarán los procedimientos de detención, judicialización de casos y el uso de inteligencia para guiar las investigaciones.

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, informó el inicio de una serie de visitas a las fiscalías federales en los estados, como parte del Plan General de la institución que será presentado próximamente.



Godoy Ramos explicó que estas acciones tienen por objeto fortalecer la coordinación institucional y mejorar la cercanía con las y los ciudadanos.



Mencionó que las visitas se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que la FGR participa activamente. Según la funcionaria, esta estrategia permite articular de manera más eficaz el trabajo entre las instituciones de seguridad y justicia, bajo una lógica de corresponsabilidad y cooperación permanente.



Las visitas comenzaron la semana pasada en Morelos y Guerrero. Godoy señaló que durante las visitas, se aplicaron tres objetivos fundamentales: conocer el trabajo institucional de policías, peritos, analistas, fiscales, ministerios públicos y auxiliares ministeriales; compartir con ellos las nuevas prioridades en detenciones, investigaciones con inteligencia, judicializaciones y obtención de sentencias, todo ello con estricto respeto a los derechos humanos y en apego al debido proceso.



El tercer objetivo es conocer de primera mano las áreas de necesidad y oportunidad para coordinar acciones entre oficinas centrales y sedes estatales y regionales, buscando aprovechar el intercambio objetivo de experiencias y propuestas.



La fiscal destacó que el éxito de la coordinación con las entidades federativas, considerado el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, requiere comunicación y coordinación eficaces, particularmente entre policías y ministerios públicos.



Este programa de visitas planea garantizar la presencia de la fiscal general en todas las regiones y rincones del país, además de replantear la división regional al interior de cada entidad federativa para hacer los ajustes necesarios en cuanto a subsedes con el fin de atender las actuales dinámicas y comportamientos delincuenciales.



Godoy Ramos anunció también un programa para fortalecer y dignificar la infraestructura institucional, con base en la disponibilidad presupuestaria, mediante la modernización de ventanillas de atención, recepciones, espacios de trabajo, laboratorios periciales, sanitarios, salas de mando, separos, locutorios, espacios para menores infractores, bodegas de indicios y archivos.



Afirmó que, en la triada de prevención, persecución y sanción de los delitos, era esencial fortalecer las funciones del ministerio público, privilegiando la protección de las víctimas y el combate de la impunidad.