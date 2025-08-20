Incidencia delictiva sigue a la baja en Naucalpan por estrategia de seguridad: Isaac Montoya

-Se ha registrado una reducción del 29.2% en el delito de homicidio doloso y un 36.8% en el delito de robo de vehículo de enero-julio vs junio-diciembre 2024.

En Naucalpan, con la Estrategia Operativa Oriente y en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, se siguen dando resultados contundentes para recuperar la paz de las y los naucalpenses, es tangible la reducción de la incidencia delictiva, tan solo de enero a julio se ha registrado una reducción del 29.2% en el delito de homicidio doloso y un 36.8% en el delito de robo de vehículo, señaló el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.



El alcalde subrayó no obstante las cifras favorables, seguimos implementando las acciones necesarias para prevenir y atender a todas las comunidades de Naucalpan, de manera coordinada con todos los niveles de gobierno. La Guardia Municipal en coordinación con la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena, así como con la Fiscalía Regional implementan diversos operativos de seguridad y hasta el momento han logrado detenciones relevantes.



De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las cifras más recientes, tomando en cuenta los delitos del alto Impacto se registró una reducción del 26.8%, en comparativa de junio a diciembre 2024.



En cuanto al delito de homicidio doloso, se registró una reducción del 29.2% en comparativa de junio a diciembre 2024 vs enero a julio. En el robo de vehículo, de acuerdo a cifras del SESNSP, hubo una reducción del 36.8%, en la misma comparativa de los últimos siete meses de 2024 vs los primeros siete meses de 2025.



En el robo de vehículo sin violencia, se presentó una reducción del 35.7%, en comparativa de junio a diciembre 2024 vs enero a julio 2025. En robo a transportistas se tuvo una baja del 41.6%; en el delito de robo a casa habitación se registró una reducción del 29.6%. En el delito de robo a negocio, hubo una baja del 40.6%.



En Naucalpan, aseguró Montoya Márquez que la seguridad es una prioridad, se seguirá fortaleciendo la Estrategia de Seguridad con la Operativa Oriente, avanzando de manera decidida a fin de consolidar un municipio más seguro y con mejores condiciones de vida para las y los naucalpenses.



Estos avances reflejan el impacto positivo del trabajo articulado entre los tres órdenes de gobierno, así como de la profesionalización constante de los cuerpos de seguridad de la Guardia Municipal.