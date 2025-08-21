Municipios del Valle de Toluca redoblan esfuerzos en seguridad y el bienestar de la población: Ricardo Moreno

-Propone Ricardo Moreno más operativos, botones de pánico y campañas contra la extorsión

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XIV, Valle de Toluca, presidentas, presidentes municipales y representantes de las fuerzas de seguridad coincidieron en destacar los avances y resultados alcanzados gracias a la coordinación y cooperación a favor del bienestar de la población.



Al encabezar la sesión, en su calidad de Presidente del Consejo, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, propuso redoblar esfuerzos para blindar al Valle de Toluca contra la delincuencia, a través de la implementación de más operativos intermunicipales, los cuales han dado resultados con detenciones relevantes; así como instalar botones de pánico y promover campañas de prevención contra la extorsión en todas sus modalidades.



Asimismo, agradeció al anfitrión Fernando Flores, presidente municipal de Metepec por facilitar la reunión de homólogos y reconoció al resto de los alcaldes por la pronta respuesta a la convocatoria para trabajar de manera conjunta en la prevención de riesgos por fenómenos naturales, mediante acciones de limpieza y desazolve en importantes cauces como el río Lerma, río Tejalpa y canal Tototepec, entre otros, lo que permitió evitar desbordamientos y proteger a cientos de familias.



Tras informar, analizar y debatir las estrategias de seguridad y protección civil en la región, este cuerpo colegiado logró importantes acuerdos y coincidieron en generar más y mejores estrategias que permitan seguir trabajando en equipo para mantener una región cada vez más segura.



En el informe de seguimiento de acuerdos de la segunda sesión del Consejo Intermunicipal se informó que los cinco compromisos establecidos fueron cumplidos y de los cuales se materializaron reuniones con directores municipales, generando operativos y despliegues que redujeron la incidencia delictiva y mejoraron la percepción ciudadana de seguridad.



Además de la participación de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, participaron, los alcaldes Adolfo Solís Gómez, de Almoloya de Juárez; Jazmín Delgado López, de Chapultepec; Ariadne Saray Benítez, de Mexicaltzingo; Ana Muñiz Neyra, de San Mateo Atenco, Manuel Vilchis Viveros, de Zinacantepec, así como representante de Omar Sánchez Velázquez, de Calimaya.