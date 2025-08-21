Presenta rectora Patricia Zarza su plan de 140 días para atender demandas estudiantiles

Esta estrategia surgió tras largos diálogos con la comunidad estudiantil de la UAEMéx.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó el Plan de Acciones Inmediatas (PAI) de 140 días, con el propósito de dar respuesta a las demandas de los 55 espacios académicos de la institución, varias de ellas planteadas en pliegos petitorios que derivaron en paros estudiantiles desde hace más de tres meses.



La rectora Patricia Zarza Delgado señaló que la estrategia surge tras un proceso de diálogo con la comunidad universitaria desde el inicio de su administración.



“Hace poco más de tres meses, la comunidad universitaria marcó un alto a una inercia que resultaba insostenible; en esta acción se evidenció la necesidad de recomponer nuestro tejido universitario, reconstruir la confianza y apostar a la concordia de las y los universitarios”, expresó.



El plan contempla 2320 acciones y solicitudes, sistematizadas en seis ejes de trabajo y clasificadas según su viabilidad de atención inmediata o a mediano plazo, por lo que la información será pública mediante una plataforma digital bajo el mismo nombre.



La Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, a cargo de María de las Mercedes Portilla Luja, dará seguimiento a cada solicitud.



Informó que 920 de las 2320 peticiones se resolverán dentro de los 140 días del plan. El resto se integrará al Plan Rector de Desarrollo Institucional, que deberá presentarse en enero de 2026.



El 64% de las solicitudes está vinculado con la administración universitaria al servicio de la comunidad, mientras que un 25% corresponde a oportunidades para el desarrollo estudiantil.



Como parte de las acciones anunciadas, la universidad creó la Coordinación de Atención a la Comunidad Estudiantil, dirigida por Rosalinda Consuelo Rodríguez, cuyo objetivo será establecer un canal directo entre el alumnado y las autoridades.



El área contará con enlaces regionales, una oficina en Toluca y canales digitales para recibir y dar seguimiento a las demandas de la comunidad estudiantil.