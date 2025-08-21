Edoméx lanza ofensiva para erradicar la extorsión: Horacio Duarte

-“Denunciar es resistir”; se impulsa en Edoméx alianza ciudadana contra la extorsión, el enemigo silencioso de la inversión.

En el Estado de México, la extorsión se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico. Con más de 1,600 víctimas registradas en lo que va del año, el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, ha intensificado sus esfuerzos para combatir este delito y garantizar condiciones seguras para la inversión privada.



Durante el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, autoridades y líderes empresariales coincidieron en que la denuncia ciudadana es clave para erradicar esta práctica.



“Tenemos que acabar con la extorsión en el Estado de México, no tenemos opción”, sentenció Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, al inaugurar el foro celebrado en Toluca.



Según datos oficiales, los delitos contra empresas han disminuido un 14% durante los dos años de la actual administración, aunque la cifra negra sigue siendo alarmante: más del 96% de los casos no se denuncian.



Duarte hizo un llamado directo al sector privado: “En el Estado de México, cada llamada anónima, cada denuncia formal, representa un acto de valentía. La extorsión, uno de los delitos más temidos por empresarios y comerciantes, ha comenzado a ceder terreno gracias a una estrategia estatal que combina inversión, infraestructura y participación ciudadana”.



Aunque el avance es significativo, Duarte fue enfático: “No es suficiente disminuir, tenemos que acabar con la extorsión”.



Autoridades, líderes empresariales y representantes del sector energético y de la construcción se reunieron en Toluca para trazar una ruta común: erradicar la extorsión y garantizar el bienestar.



Carlos Maza Lara, titular de Desarrollo Urbano e Infraestructura, subrayó que la inversión pública no puede avanzar sin seguridad. “En estos dos años, hemos invertido cerca de 1,500 millones de pesos en espacios que dignifican la vida comunitaria: parques, plazas, mercados. Pero necesitamos que el sector privado se sienta seguro para seguir construyendo”.



Germán Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE EdoMéx), refrendó el compromiso del sector privado como aliado estratégico del gobierno. “La infraestructura representa el 25% del PIB nacional. Este foro marcará un precedente en cómo México desarrollará sus proyectos en los próximos años”, señaló.



La estrategia estatal contra la extorsión incluye operativos conjuntos con la Guardia Nacional, Fiscalía y Poder Judicial, además de campañas para fomentar la denuncia anónima a través del 089. Con más de 6,800 víctimas de extorsión en México en lo que va del año, el Estado de México busca convertirse en un referente nacional en seguridad empresarial.