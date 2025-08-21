Se unen alcaldía Cuauhtémoc y UNAM en jornada de bienestar animal en el parque El Pípila

-Con especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, se brindaron servicios gratuitos y orientación en materia de salud animal.

La administración que encabeza Alessandra Rojo de la Vega en la Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo una jornada gratuita de bienestar animal en el Parque “El Pípila”, ubicado en la colonia Vista Alegre, en la que se ofrecieron servicios gratuitos y orientación en materia de salud animal.



En coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), personal de la Dirección General de Servicios Urbanos de Cuauhtémoc atendió a vecinas y vecinos, quienes acudieron con sus animales de compañía para recibir servicios de vacunación, desparasitación, orientación nutricional y asesoría en problemas de comportamiento.



Además, especialistas ofrecieron charlas con información práctica para el cuidado responsable de perros y gatos.



Como parte de estas pláticas, el especialista Carlos Gutiérrez Olvera explicó la diferencia en la alimentación entre ambas especies, destacando la importancia de ofrecer dietas adecuadas a sus necesidades. Por su parte, Víctor Hugo del Río Araiza habló sobre la desparasitación, señalando cómo este hábito protege tanto la salud de los animales como la de sus dueños.



Asimismo, Emiliano Arias Vega abordó la relevancia de usar correa en espacios públicos para garantizar seguridad y convivencia, mientras que la Dra. Miroslava Menchaca Rosales compartió recomendaciones sobre los cuidados básicos que requieren los animales de compañía para mantenerse sanos.



Con estas acciones, la Alcaldía Cuauhtémoc refuerza su compromiso con el bienestar integral de los seres sintientes, al promover una cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.