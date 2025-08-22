Entrega Manuel Vilchis remodelación de la Plaza Constitución en Zinacantepec

Se cuidó de manera especial la arquitectura, salvando la esencia y manteniendo viva la identidad de los zinacantepequeneses.

Comprometido con el bienestar de las familias, en el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, llevó a cabo la supervisión y entrega de la remodelación efectuada a la Plaza Constitución que se encuentra en el corazón del municipio.



Ante vecinas y vecinos, acompañado de su cabildo y autoridades, señaló que este espacio, es símbolo de identidad y el punto de encuentro de generaciones en Zinacantepec.



Señaló que hoy, que está renovada, esta seguirá siendo el lugar donde nuestras familias, fortalecerán la comunidad y además se construirá el vínculo con nuestro orgullo zinacantepequense.



Vilchis Viveros señaló que la Plaza Constitución representa más que un espacio público: es un reflejo del avance, la transformación y el desarrollo que juntos estamos logrando en nuestro municipio.



Se construyeron 70 metros lineales de pergolado en un área de 768 metros cuadrados, con 36 columnas de cantera y con una iluminación que permita que los habitantes puedan caminar de manera libre y segura.



Se intervino un área de total 3300 metros cuadrados, en los cuales se acondicionaron 635 metros cuadrados de jardinería, con la implementación de pasto y flores que beneficien el medio del lugar.



Se cuidó de manera especial la arquitectura, salvando la esencia y manteniendo viva la identidad de los zinacantepequeneses.



Vilchis Viveros agradeció a todos los que trabajaron de la mano con su gobierno, para poder llevar a cabo, este tipo de obras, que por muchos años, se mantuvieron olvidadas.



Se comprometió a seguir trabajando para mejorar tanto la infraestructura, la educación, mantener un enfoque especial en el deporte, además de seguir promoviendo programas de salud, y pidió, que todas y todos los habitantes de Zinacantepec, confíen, en que los van a escuchar, que van a trabajar en resolver las problemáticas y a seguir encaminados para lograr devolverle el brillo, que por muchos años, Zinacantepec había perdido.



Durante el día, Vilchis Viveros, recibió a la censor Lic. Amaranta Saraí Reyes Silverio, con quien revisó y dio por concluidas las actividades referentes al Censo Nacional de Gobiernos Municipales, realizado por el INEGI.