SMSEM celebra los 34 años de servicio del C.Es.O hacia el magisterio

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza Jenaro Martínez Reyes, conmemoró el 34 aniversario del Centro de Especialidades Odontológicas (C.Es.O), institución fundada en 1991 y que hoy representa uno de los servicios de mayor impacto para la salud del magisterio estatal y sus familias.
El Secretario General entregó equipo de última generación para fortalecer la atención, entre ellos un microscopio odontológico y tres lámparas de fotocurado, además de uniformes para los casi 80 profesionales que integran el personal del C.Es.O y de sus 14 centros foráneos.
Martínez Reyes encabezó una jornada académica con las conferencias “Avances tecnológicos aplicados en la odontología moderna” y “Tecnología: el nuevo rol del técnico dental en la excelencia clínica”; y señaló que el sindicatp esta consciente de que la calidad en el servicio depende también de la actualización profesional, por lo que dotaron al personal de herramientas teóricas y prácticas para aprovechar al máximo la nueva infraestructura.
“El C.Es.O es un orgullo de nuestro sindicato porque representa el rostro humano del gremio. Hoy lo fortalecemos con tecnología y capacitación para seguir cumpliendo con nuestra misión: atender con calidad y calidez la salud de los maestros y sus familias”, expresó Jenaro Martínez, acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027.
El dirigente sindical reconoció la labor diaria del personal odontológico, subrayando que su compromiso y vocación son parte de los resultados tangibles que el SMSEM entrega a sus afiliados.
“La unidad también se construye cuidando la salud de nuestros compañeros, porque solo un magisterio fuerte y con bienestar puede seguir dando lo mejor por la educación al servicio del pueblo”, concluyó.