Inaugura Delfina Gómez nuevo Centro Libre en Villa de Allende

-En Edoméx operan 37 Centros Libre, en donde se ofrecen talleres, cursos, orientación y pláticas gratuitas.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró un nuevo Centro Libre en Villa de Allende, que forma parte de la red de 37 espacios en operación en todo el estado para promover la igualdad, la autonomía y brindar atención integral a mujeres.



“Véanlo como un objetivo que se logró gracias a la cooperación y a la coordinación de todos; por eso el aplauso es para todos nosotros, porque fue gracias a ustedes ciudadanos, a nuestras autoridades federales y a nuestras áreas locales. Muchas gracias”, señaló la Gobernadora.



Acompañada de Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, la Mandataria estatal subrayó la relevancia de estos Centros para impulsar el empoderamiento de las mexiquenses mediante educación básica (INEA), cursos de emprendimiento, actividades culturales y deportivas.



“Cuentan con psicólogo, jurídico y personal que apoya para adquirir habilidades y destrezas”, precisó la Maestra Delfina Gómez.



Los Centros Libre son espacios de encuentro y apoyo comunitario donde, a través de las Asambleas Voces por la Igualdad y Contra las Violencias, se generan propuestas y acciones orientadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.



Estos Centros forman parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) del Gobierno de México, y en el Estado de México se concretan como un reflejo de la visión humanista de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.