Atiende Plan Tlaloque encharcamientos, caída de árboles y postes y cortocircuitos por lluvias

A través del Plan Tlaloque se atendieron 13 encharcamientos, la caída de 11 árboles, un poste y tres cortocircuitos, tras las lluvias registradas.



La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 211 elementos —entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje—, así como 88 vehículos especializados tipo Hércules, de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, caja seca, grúa HIAB, vehículo Unimog, camionetas pick up, sedanes y motocicletas.



El volumen de las lluvias acumuladas en la capital superó los 27.4 millones de metros cúbicos. El mayor nivel de precipitación se registró en las estaciones pluviométricas de Presa Mixcoac (71.5 mm), Zacatón (64.5 mm), San Francisco (58.75 mm) y Foro Cultural Magdalena Contreras (51 mm).



Durante la noche y madrugada, personal de Segiagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendieron 10 encharcamientos en Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac e Iztapalapa. Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos desplegó brigadas para retirar 11 árboles caídos, un poste y atender tres cortocircuitos.



Se mantiene un monitoreo permanente las 24 horas mediante el Centro de Mando Operativo para la Atención de Emergencias por Lluvias.



Con el Plan Tlaloque Reforzado, la Ciudad de México refrenda su compromiso de salvaguardar la seguridad de la población durante la temporada de lluvias. Asimismo, se ponen a disposición los números de emergencia 9-1-1 y 55 5683 2222 (SGIRPC), así como la *Línea H2O (426) y 55 5658 1111 de Locatel, para reportar encharcamientos y solicitar apoyo.



Finalmente, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, disponible en las redes sociales oficiales de la SGIRPC.