Lamenta AMLO la muerte de Isela Vega

«Un abrazo cariñoso a los familiares de Isela Vega que falleció ayer, siempre nos apoyó una mujer extraordinaria, libertaria, una mujer de avanzada, nuestro pésame. Nació en 1939, tenía 81 años pero así fuerte siempre. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude de 2006 ella estuvo bueno aquí en el zócalo, siempre con nosotros» dijo el mandatario.

