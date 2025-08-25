Se ilumina Rancho la Mora con 600 luminarias: Ricardo Moreno

-Disfrutan vecinos de la delegación La Maquinita de calles más seguras e iluminadas

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, cumplió su palabra y el programa Toluca se llena de luz llegó a la colonia Rancho La Mora en la delegación La Maquinita con 600 modernas luminarias.



Ante vecinas y vecinos el alcalde explicó que la implementación de esta tecnología permite controlar en tiempo real la operación y funcionamiento de las lámparas, que incluye el encendido vía remota, detección de averías, ubicación GPS, entre otras, esto generará ahorros a la administración pública municipal, toda vez que su tecnología requiere de menos consumo eléctrico.



Informó que como parte del programa, hasta esta fecha se tienen contabilizadas 2 mil 928 luminarias inteligentes tipo Airis instaladas en las delegaciones Centro Histórico, Independencia, Morelos, Universidad y La Maquinita.



En esta última demarcación fueron sustituidas 600 luminarias, las cuales fueron encendidas este jueves, con lo que se avanza en el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado público y brindar mayor seguridad a las familias toluqueñas mediante calles y espacios mejor iluminados.



Moreno Bastida, agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las y los toluqueños, al destacar que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es importante para avanzar en proyectos que atiendan las principales necesidades de la población.



default

El programa contempla la instalación de 12 mil 400 modernas luminarias, lo que permitirá alcanzar un total de 25 mil en noviembre, lo que consolidará a Toluca como una capital iluminada y más segura.



Destacó que se han realizado la entrega de esta tecnología en dos eventos previos, el primero el mes de julio en la colonia Morelos donde se sustituyeron el mismo número de luminarias, el segundo, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo con la puesta en funcionamiento de 750.



El Director General de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, informó que de manera complementaria, también se hicieron trabajos de mantenimiento integral en áreas verdes de la zona, que consistieron en poda de pasto, retiro de maleza en banquetas y guarniciones, barrido y recolección de producto vegetal en parques, jardines, glorietas y camellones. Estas acciones, destacó la autoridad municipal, se llevan a cabo de manera permanente para mantener limpia y ordenada la delegación.



Asimismo, se atendieron 108 baches en diferentes vialidades, con una superficie de 335.78 metros cuadrados, aplicando 29.96 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.



Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura estatal en representación de la gobernadora Delfina Gómez, destacó los proyectos que se tiene con el Gobierno municipal de Toluca como la rehabilitación del Centro Histórico, los Barrios Tradicionales, de calles y avenidas de la zona industrial como Leonardo Da Vinci en una longitud de dos kilómetros, Industria Automotriz e Independencia.



Estuvieron presentes el Subsecretario de Gobierno, Alejandro Viedma; las diputadas Paola Jiménez, Ana Yurixi Leyva y Nelly Rivera, así como el diputado Luis Miranda; integrantes del Cabildo toluqueño, directores generales de la administración municipal, vecinas y vecinos de la colonia la Mora y delegación La Maquinita.