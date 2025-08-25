UAEMéx abre registro para apoyo de exención de inscripción

Estará abierto a partir del 25 de agosto y hasta el 29 de agosto.

Lanzó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) la convocatoria para participar en el proceso de Apoyo de Exención de Pago de Inscripción Otoño 2025, la cual está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior que cursen sus estudios en modalidades presenciales, a distancia o mixta.



Del 25 al 29 de agosto del 2025 se encontrará abierto el registro para poder solicitar este beneficio universitario, mediate el sitio: https://cutt.ly/AEPI25B.



Para ingresar, las y los interesados deberán utilizar su correo institucional y cargar un expediente completo en formato PDF con documentación original, legible y actualizada.



La UAEMéx señaló que este apoyo tiene como objetivo exentar total o parcialmente el pago de reinscripción, dependiendo del promedio general del solicitante.



Y la tabla de porcentajes quedó instituida de la siguiente manera: promedio de 9.6 a 10, tendrán el 100 por ciento de exención; promedio de 9.1 a 9.5, 75 por ciento, promedio de 8.6 a 9.0, 50 por ciento y promedio de 8.0 a 8.5, 25 por ciento



Las y los estudiantes que busquen acceder a este beneficio deberán cumplir con lo siguientes puntos:



-Haber iniciado su proceso de inscripción al periodo 2025-B



-Tener condición académica regular, contar con un promedio general mínimo de 8.0, así como en el periodo inmediato anterior (2025-A).



-No contar con beca, apoyo o estímulo vigente otorgado por la UAEMéx, el Gobierno Federal o Estatal



-No haber pagado aún la hoja de referencia del periodo 2025-B



-Subir correctamente su expediente en un solo archivo PDF.



-Contar con un comprobante de ingresos vigente, de la o el estudiante, padre, madre o tutor y puede ser talón de cheque o constancia de ingresos expedida por la empresa. En su defecto, carta bajo protesta de decir verdad o constancia municipal.



-Contar con una carta de exposición de motivos, firmada, dirigida al Comité de Becas, Apoyos y Estímulos



-Comprobante de domicilio vigente, agua, luz, predial o teléfono, no mayor a tres meses.



Tras la recepción de documentos, el comité evaluará cada expediente con base en el mérito académico, considerando promedio general, promedio del semestre anterior, avance escolar y rezago académico. Solo serán válidas las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y cuya documentación esté correctamente integrada.



Quedarán excluidos de esta convocatoria quienes cuenten con un seguro de estudios por fallecimiento de tutor, o prestaciones sindicales derivadas de contratos colectivos con la FAAPAUAEM o el SUTESUAEM.



Los resultados se publicarán el 10 de septiembre de 2025 en la página: https://cutt.ly/AEPI_RESULTADOS25B. Además, cada estudiante es responsable de revisar si su apoyo fue aprobado, por lo que en caso de haber proporcionado información falsa, la UAEMéx se reserva el derecho de cancelar el beneficio y tomar medidas administrativas.