Se llevó a cabo la Rodada del Maratón 2025 con más de tres mil asistentes

La CDMX volvió a demostrar que es una ciudad deportiva. Más de tres mil personas, entre ciclistas y familias participaron en la Rodada Maratón 2025, una auténtica fiesta sobre ruedas que recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como parte del serial de actividades rumbo al Maratón Internacional de la Ciudad de México, que se celebrará el próximo domingo 31 de agosto.



El recorrido principal inició a las 6:30 de la mañana frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria.



Desde ahí, la caravana ciclista avanzó por Avenida Insurgenztes Sur, incorporándose a Paseo de la Reforma y atravesando sitios icónicos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Ejército Nacional y el Museo Soumaya, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde cientos de familias recibieron a los participantes en un ambiente festivo.



En paralelo se llevó a cabo la Rodadita de las Infancias, con salida desde el Hemiciclo a Benito Juárez hasta la Plaza de la Constitución. Niñas y niños pedalearon acompañados de sus familias en un trayecto seguro y lleno de entusiasmo, con el objetivo de fomentar el deporte y los hábitos saludables desde la niñez.



La jornada se vivió en un clima de convivencia, seguridad y entusiasmo. El operativo contó con el respaldo del Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Tránsito, la Cruz Roja Mexicana, el ERUM y las UTOPÍAS, quienes en coordinación con el Instituto del Deporte garantizaron en todo momento la seguridad y el buen desarrollo del evento.



Al término de la rodada, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México agradeció la participación de la ciudadanía y reiteró el compromiso de la administración capitalina de seguir impulsando actividades gratuitas, incluyentes y accesibles para todas y todos.



Con esta rodada, la Ciudad de México reafirma su lugar como ¡La Ciudad Más Deportiva!, afinando los últimos detalles para recibir a miles de corredores el próximo domingo 31 agosto en el Maratón internacional de la Ciudad de México Telcel 2025.