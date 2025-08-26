Celebran Suteymistas el Día Naranja

Se llevó a cabo la conferencia “Bienestar emocional y NOM 035-STPS-2018”.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), liderado por Herminio Cahue Calderón, secretario general, ha desarrollado una labor permanente para concientizar y sensibilizar a la membresía en temas de género, con el objetivo de sumarse a los esfuerzos para generar una sociedad justa y equitativa.



En el marco de la conmemoración del Día Naranja, el Centro para el Desarrollo Humano de las Mujeres Suteymistas (Cedehms) llevó a cabo la conferencia “Bienestar emocional y NOM 035-STPS-2018”, impartida por el especialista Jorge Gutiérrez Siles.



Mercedes Pilar Laguna Mendoza, secretaria de Acción Femenil y titular del Cedehms, dio la bienvenida a los asistentes, a quienes reconoció su participación para formarse en temas que inciden en el servicio público, así como en la vida personal.



“Somos compañeros suteymistas comprometidos con el trabajo”, puntualizó. Laguna Mendoza agradeció el respaldo del dirigente estatal a las actividades que impulsa el centro en todo el territorio estatal, para fortalecer a las y los agremiados.



Con la digna representación del secretario general del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón, asistió a este evento la secretaria de Vivienda del Comité Ejecutivo Estatal, Rosalinda Arizmendi García. En su mensaje dijo que para el líder estatal es importante el bienestar integral de las y los suteymistas, así como de la sociedad en general.



La conferencia del especialista Jorge Gutiérrez Siles, por medio de diversos recursos, abordó aspectos generales de la humanidad, de las emociones y como éstas influyen en todas las interacciones sociales. Así como el marco social y legal en el que se originó la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención.