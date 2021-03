AMLO aplaude anulación de condenas contra Lula da Silva

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su alegría por la anulación de los cargos en contra del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva así como de la campaña política en contra del antiguo mandatario.

«Creo que fue importante el que se liberara de culpa al ex presidente Lula, porque según la información que tengo la justicia resolvió de que no tenía responsabilidad y estuvo preso, enfrentó toda una campaña en su contra. Sí, celebro eso, que las autoridades de ese país hayan exonerado y limpiado de culpa al ex presidente Lula», dijo el presidente.

El mandatario sostuvo que México posee muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, por lo que está interesado en que exista la democracia y justicia, especialmente en América y “en todo el universo, nos importa mucho la fraternidad”, comentó.