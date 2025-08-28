Coordinación con las comunidades, genera buenos resultados: Ramírez Ponce

Durante su gira de trabajo por diferentes puntos de Lerma, realizó la apertura de lecherías y entrega de un parque.

En el municipio de Lerma, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce realizó su gira de trabajo por diferentes puntos del municipio.



Acompañado por parte de su cabildo, vecinas y vecinos de la localidad de Salazar, hizo entrega de la rehabilitación del Parque Comunitario de Salazar.



En el lugar pudo constatar de los trabajos realizados para el mejoramiento de este parque, que consistieron en la intervención y remodelación del kiosco, además de la colocación de muebles en los sanitarios del lugar; también se llevaron a cabo trabajos de reparación de las mamparas.



Además se colocó plafones e iluminación, además de pintar, impermeabilizar las azoteas, junto con la colocación de recinto negro.



La rehabilitación del parque tiene objetivo convertirlo en un centro de encuentro para las familias lermenses, por lo que se rehabilitó el área de juegos y ejercitadores, para que sean aprovechados por todos.



Poco después Ramírez Ponce se traslado a la comunidad de San Miguel Ameyalco donde inauguró la Tienda del Bienestar y se reaperturo la Lechería del Bienestar, tanto en San Miguel Ameyalco como en Santa Cruz Chignahuapan.



Ramírez Ponce agradeció al Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, Gerente Nacional de Abasto de Leche para el Bienestar, y al Dr. Elías Monreal Ávila, Gerente Estatal Valle de Toluca por todo el apoyo que han brindado a Lerma, además de siempre mantener una comunicación constante, señalando que con la apertura de estos centros, muchas familias de Lerma se verán beneficiadas.



Para terminar esta gira de trabajo, Ramírez Ponce se reunió con los adultos mayores de Lerma, con quienes celebró su vida, enalteció su enorme labor y sabiduría que aportan a las familias de Lerma.



Durante la visita, también agradeció el enorme trabajo que realiza el Dif Lerma para continuar alegrando la vida de los adultos mayores del municipio.