Colaboran la UAEMéx y Atizapán por el Bienestar Estudiantil

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza reafirmaron su compromiso de colaboración en beneficio de la comunidad estudiantil.



La rectora Patricia Zarza Delgado y el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas encabezaron un recorrido por las instalaciones del Centro Universitario Valle de México, donde supervisaron proyectos en desarrollo.



Durante la visita participaron el director del plantel, José de Jesús Garnica Verdiguel, y secretarios universitarios, donde las autoridades constataron los avances en la construcción del gimnasio universitario, obra gestionada ante el Ayuntamiento dentro del convenio de colaboración vigente entre la UAEMéx y el Gobierno Municipal de Atizapán.



La construcción del nuevo gimnasio busca fortalecer la práctica deportiva y promover una vida saludable entre la comunidad universitaria. Este espacio se proyecta como un recurso clave para el desarrollo integral de las y los estudiantes, al fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el bienestar físico.



La rectora Zarza Delgado subrayó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones educativas y autoridades municipales para generar beneficios tangibles en la juventud mexiquense. Por su parte, el alcalde Rodríguez Villegas destacó que estas acciones reflejan el compromiso compartido con la educación y el desarrollo social de la región.



El recorrido en el Centro Universitario Valle de México representa un paso más en la consolidación de alianzas estratégicas entre la UAEMéx y el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con el propósito de brindar mejores condiciones de formación, infraestructura y oportunidades a las y los estudiantes del Valle de México.