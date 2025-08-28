Anuncian jornada de esterilización gratuita en la alcaldía Tlalpan

Los animales de compañía son considerados seres sintientes que poseen derechos y merecen un desarrollo digno. Por eso, la alcaldía Tlalpan propone una jornada de esterilización gratuita.
Protege la fauna local y cuida a tus mascotas sin costo, las jornadas de esterilización no solo benefician a tu michi o lomito, también ayudan a controlar la sobrepoblación de animales callejeros.
Será el día de hoy, a partir de las 09:00 horas, el Juego de Pelota Mixteca en el Parque Ecológico de la CDMX en Tlalpan, se convertirá en el lugar predilecto para acudir a esterilizar a tu perro o gato.
Y para poder ser parte de la jornada, es indispensable que tu mascota sea registrada previamente al correo pecdmx.anp.sma@gmail.com.
A esa dirección deberás enviar un mail con el asunto “Esterilización” y la siguiente información: nombre completo, colonia y número de contacto.
La jornada de esterilización en Tlalpan es gratis, por lo tanto, contará con un cupo limitado; esto quiere decir que, si no realizaste registro previo, sí puedes acudir, pero todo dependerá de la cantidad de personas que asistan.
Los requisitos para esterilizar a tu perro o gato:
Llevar tus mascotas en ayuno de ocho horas de comida y cuatro horas de líquidos; además de portar cobija, pechera y correa; si tienes, llevar collar isabelino.
De no poder asistir a la jornada de esterilización en Tlalpan, existen otras opciones para esterilizar a tu mascota de manera gratuita en la Ciudad de México.
En la Agencia de Atención Animal (AGATAN) se realiza esterilización de perros y gatos gratis, lo único que debes hacer es enviar un correo electrónico a salud.agatan@gmail.com. Las citas están disponibles lunes, martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas.