Toluca celebra a las y los adultos mayores en su día

-Son las personas adultas mayores la raíz que da identidad y fortalece a Toluca, señala Rocío Pegueros, presidenta del DIF Toluca.

La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, reconoció el rol importante y trascendente de las personas adultas mayores dentro de la comunidad, al ser la raíz que sostiene a la sociedad, ejemplo, guía e historia que dan identidad al municipio.



Acompañada por el alcalde Ricardo Moreno en la celebración del Día de las y los Abuelos, Pegueros Velázquez destacó el legado de los adultos mayores, quienes con su experiencia y esfuerzo aportan para consolidar el desarrollo de la capital mexiquense.



Moreno Bastida destacó que el respeto hacia las y los adultos mayores debe permanecer siempre, además de la gratitud por su trabajo a favor de la sociedad, asimismo, señaló que en el municipio se coloca al centro de las acciones a este sector de la población.



Asimismo reconoció la labor de la Presidenta del DIF Toluca por impulsar programas y actividades de recreación, convivencia, cultura y salud, con el propósito de que cada adulto mayor disfrute de esta etapa con plenitud.



Por su parte, Pegueros Velázquez añadió que desde el DIF Toluca se trabaja para seguir brindando atención cercana y espacios de encuentro, asimismo, subrayó que las y los abuelo transmiten valores, sabiduría, tradiciones, memoria colectiva y unidad familiar por lo cual requieren mayor participación, ya que su voz y experiencia son fundamentales para orientar el presente.



Finalmente, reafirmó el compromiso del sistema para el fomento de acciones que fortalezcan el bienestar, la inclusión y la dignidad de las y los toluqueños, pues en colaboración con el Gobierno municipal se construye una Capital de oportunidades y progreso.