Reporta UAEMéx balance financiero positivo a pesar de crisis institucional

Autoridades afirman que el patrimonio neto de la UAEMéx equivale a 8816 mdp, con activos suficientes para cubrir sus obligaciones.

Presentó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) un balance sobre sus finanzas al cierre del segundo trimestre de 2025, el cual tras su exposición en la primera sesión ordinaria del Consejo Universitario con la rectora Patricia Zarza Delgado, señalaron es positivo.



A pesar de la crisis que sufrió la Máxima Casa de Estudios Mexiquense, como lo fueron los paros estudiantiles y la renuncia del exrector Carlos Barrera Díaz, el 13 de mayo, que provocaron muchas dudas en la comunidad universitaria y su estado financiero.



Pero Miriam Sierra López, secretaria de Finanzas señaló en los estados financieros de la institución que al corte de junio, los ingresos acumulados ascendieron a 3802.5 millones de pesos, frente a egresos por 3142 millones, lo que generó un resultado positivo de 683.6 millones de pesos.



Estos ingresos provinieron principalmente de subsidios federales y estatales por 3186 millones de pesos, además de 490.2 millones en servicios educativos y 138.9 millones por la venta de bienes y servicios.



Las cifras señalaron que en cuanto al gasto, los servicios personales concentraron 2407.4 millones de pesos, seguidos por 406 millones en servicios generales y 59 millones destinados a becas. Precisó Sierra López que la institución también erogó 24 millones en finiquitos y 123.6 millones por depreciaciones.



La funcionaria explicó que el patrimonio neto de la UAEMéx equivale a 8816 millones de pesos, con activos suficientes para cubrir sus obligaciones.



Al comparar los resultados con el segundo trimestre de 2024, se registró un decremento de 97.2 millones de pesos derivado de un programa de depuración de saldos contables; sin embargo, en comparación con marzo de 2025, se observó un incremento de 72.1 millones por ingresos de inscripción y reinscripción.



La Secretaría de Finanzas afirma que este balance positivo muestra que la Universidad mantiene capacidad presupuestaria para enfrentar sus compromisos mientras continúa el proceso de reorganización institucional.



En este informe también se contempla adecuaciones presupuestarias por 364.8 millones de pesos en ampliaciones, de las cuales 94 millones corresponden a subsidio federal y 250 millones a ingresos propios derivados de cursos y diplomados.



Además se reportaron traspasos externos por 34.9 millones de pesos, principalmente para becas y adquisición de bienes, además de cancelaciones y movimientos internos que sumaron más de mil 726 millones de pesos.