GEM acerca programa Mujeres con Bienestar al sur del Edoméx

-Beneficia a habitantes de Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez incorporó a dos mil beneficiarias del sur del Estado de México al programa Mujeres con Bienestar.



La Secretaría de Bienestar entregó tarjetas a mujeres de once municipios de la región: Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras.



El titular del ramo, Juan Carlos González Romero, subrayó que este apoyo, que llega ya a 650 mil mujeres en la entidad, reconoce la labor diaria que realizan en sus hogares y con sus familias, mediante un beneficio bimestral de 2500 pesos.



Además del respaldo económico, las beneficiarias acceden a servicios de salud, educación y acompañamiento para fortalecer su autonomía, lo que contribuye al desarrollo integral de sus comunidades. De manera simbólica también se entregaron despensas, así como sillas de ruedas y andaderas dentro de los programas Alimentación para el Bienestar y Servir para el Bienestar.