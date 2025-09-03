Se realiza Segunda Feria Regional del Empleo en Toluca ofertando más de 2 mil vacantes

-Destaca Ricardo Moreno impulso al empleo con inversiones de Genomma Lab y Laboratorios Kener

Organizada por el Gobierno municipal de Toluca, la Segunda Feria Regional del Empleo Estado de México 2025, realizada en el Parque Metropolitano, ofreció más de 2 mil vacantes por 135 empresas del Valle de Toluca.



Este esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno y del sector empresarial, vincula a estudiantes y buscadores de empleo con compañías como Walmart, Bimbo, Nestlé, Genomma Lab, Kavak, Suburbia, Kellanova, Laboratorios Kener y Bayer, entre muchas otras que abrieron su bolsa de trabajo en puestos operativos, técnicos y de gestión, con salarios superiores a los 8 mil 364 pesos, salario mínimo alcanzado por el gobierno federal en este año.



Al inaugurar la feria, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, agradeció la presencia del Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, Norberto Morales Poblete, del titular de la Unidad del Servicio de Empleo del Gobierno de México, Claudio Fausto Lara, así como de las y los presidentes municipales de Ocoyoacac, Xonacatlán, San Mateo Atenco, Lerma y Tianguistenco, con quienes, dijo, se consolida la alianza metropolitana.



El alcalde celebró además la confianza de las empresas que continúan invirtiendo en la región, en Toluca, como Laboratorios Kener, que destinará 4 mil 800 millones de pesos en nuevas líneas de producción, y Genomma Lab, que generará 800 empleos en los próximos dos años.



Asimismo, exhortó a las y los buscadores de empleo a aprovechar la jornada y mostrar su talento, al tiempo que llamó a las empresas a reconocer el potencial de las y los habitantes del Valle de Toluca en cada entrevista.



El Secretario del Trabajo destacó que el Estado de México es actualmente el número uno en generación de empleo en el país, con una tasa de desempleo de apenas 2.7%, la más baja en los últimos 40 años, esta cifra se traduce en más familias con certeza y más jóvenes con oportunidades para incorporarse al mundo laboral.



Señaló que mediante el Programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar, el gobierno estatal ha destinado más de 120 millones de pesos para respaldar a 20 mil mexiquenses que perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad, lo que demuestra que un gobierno humano no abandona a su gente, sino la acompaña en los momentos más difíciles.