Lanza la UAEMéx convocatoria para integrar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

Presentó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) la convocatoria dirigida a su comunidad para participar en la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029.



La rectora Patricia Zarza Delgado informó que el ejercicio contempla la participación en formato presencial y digital, en cuyo caso la convocatoria estará disponible en el portal prdi2025-2029.uaemex.mx hasta el 3 de octubre de 2025.



El registro concluirá el 21 de septiembre a las 21:00 horas, para que las y los universitarios que opten por presentar ponencias de manera presencial se registren, este previo a los 11 foros regionales programados para los días 25 y 26 de septiembre de 2025 en distintas sedes.



La rectora explicó que el plan se integrará con base en aportaciones organizadas en 17 temas, entre ellos: ciencia, deporte, identidad y cultura, sostenibilidad ambiental, estudios profesionales, bachillerato, igualdad e inclusión, administración, formación docente, cultura de paz, erradicación de la violencia de género, gobernanza, desarrollo institucional, comunicación y normatividad.



La rectora Zarza Delgado señaló: “El rumbo de la Universidad Autónoma del Estado de México se define a través de la interacción y el diálogo con su comunidad; la ruta se establece a través de la participación y de la generación de ideas y propuestas de todas las personas que la integran”.



La secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja, indicó que el sistema de planeación universitaria se sostiene en un modelo participativo que convoca a estudiantes, profesorado y personal administrativo.



El objetivo de esta convocatoria es fomentar la participación de la comunidad universitaria con el fin de conocer sus opiniones sobre las principales problemáticas que enfrenta la institución, así como sus propuestas de solución, las cuales contribuirán directamente a la formulación del PRDI 2025-2029, expuso.



Las propuestas serán sistematizadas para conformar un diagnóstico general y definir objetivos y metas de mediano y largo plazo que estructurarán el plan, por lo que la rectora reiteró el llamado a la comunidad universitaria a integrarse al proceso.