GEM realiza más de 200 obras como parte del programa Transformando el Campo

-Estos trabajos incluyen rehabilitación y desazolve de canales, jagüeyes, bordos y caminos sacacosecha.

En lo que va de 2025, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha realizado más de 200 obras de infraestructura para beneficiar a productores del campo; estas incluyen rehabilitación y desazolve de canales, jagüeyes, bordos y caminos sacacosecha en 66 municipios.



Los trabajos mejoran el acceso al agua, así como el transporte de productos del campo a zonas urbanas. En lo que va de la administración se han realizado más de mil kilómetros de caminos sacacosecha y 290 hectáreas de bordos y ollas de agua.



Estas obras se realizan a través de la Secretaría del Campo, en conjunto con autoridades municipales y productores agrícolas, como parte del programa Transformando el Campo, en su vertiente de infraestructura hidroagrícola.



Una de estas obras fue la reparación del canal de riego que abastece cultivos de maíz de la comunidad Miguel Hidalgo, en San Felipe del Progreso, el cual colapsó el año pasado a causa de las intensas lluvias.



Para esta obra, la SeCampo, encabezada por María Eugenia Rojano Valdés, proporcionó 31 toneladas de cemento, el ayuntamiento aportó dos toneladas de varilla y los productores contribuyeron con la mano de obra, grava y arena.



El tramo reparado mide 45 metros de largo y beneficia a dos mil personas que dependen del agua proveniente de la Presa Tepetitlán, con la que se irrigan más de mil hectáreas de cultivos de maíz.