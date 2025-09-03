Anuncia Clara Brugada Programa de Pavimentación de 250 km de Vialidades Primarias

-Desde el inicio de esta administración se ha realizado un gran programa de mantenimiento de la red primaria con la atención de un millón 27 mil metros cuadrados de vialidades

La Jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que en el mes de octubre arrancará un programa de repavimentación de vialidades primarias en la Ciudad de México, las cuales miden mil 100 kilómetros, en cuya etapa de 2025 a 2026 contempla 250 kilómetros de carpeta asfáltica.



La estrategia de repavimentación iniciará a partir del mes de octubre y contará con un recurso de 2 mil 250 millones para los 250 kilómetros previstos, los cuales son equivalentes a la distancia que existe entre la Ciudad de México y el estado de Querétaro, y buscará responder a las problemáticas presentadas en la carpeta asfáltica, afectada principalmente por la temporada de lluvias.



La líder del Ejecutivo capitalino señaló que al envejecer la carpeta asfáltica se forman grietas por donde se infiltra el agua de lluvia, lo que provoca que el pavimento se debilite y se formen baches, mismos que han surgido en mayor número debido a que han sido los meses más lluviosos desde 1940.



Desde el inicio de la actual administración, a la fecha se ha emprendido un gran programa de mantenimiento de la red primaria de vialidades donde han sido atendidos un millón 27 mil metros cuadrados de vialidades a través del despliegue de 500 trabajadores y 100 cuadrillas; sin embargo, aseveró la jefa de Gobierno, la repavimentación es necesaria para resolver la problemática.



El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido recursos en la adquisición de 361 camiones y maquinaria por lo que se encuentra preparado para iniciar las acciones de pavimentación en la red primaria, que son las vialidades que le corresponden como Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan o las avenidas Insurgentes y Reforma.



Subrayó que en 2025 se otorgó un presupuesto a todas las alcaldías con un incremento en conjunto de más de 4 mil millones de pesos, a fin de que las vialidades secundarias reciban la atención requerida.