Mexicaltzingo mantiene su compromiso con la educación: Saray Benítez

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, realizó la entrega de mochilas y útiles escolares como parte del programa “Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026”.



Benítez Espinosa mencionó que este programa es impulsado por el gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Durante el evento que se realizó ante alumnos y padres de familia reconoció que este apoyo representa un respaldo directo a nuestras niñas, niños y jóvenes para que tengan un inicio de ciclo escolar lleno de oportunidades



Y afirmó que el gobierno del Estado de México se encuentra comprometido con la educación y el bienestar de las familias mexiquenses.



Además se reunió con la titular del Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS, Debora Saenz Saldivar, a quien agradeció por seguir manteniendo el objetivo de seguir trabajando en favor de las familias de Mexicaltzingo.



Afirmó que su gobierno cree profundamente en continuar invirtiendo en mejorar las instalaciones deportivas, además de seguir reconstruyendo el tejido social y tener una mejor comunidad.