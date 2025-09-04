Caravanas Itinerantes promueven el cuidado y bienestar animal en el Edoméx

-Mediante esta estrategia, Propaem ha realizado 993 asesorías jurídicas sobre maltrato animal.

Además de acercar trámites y servicios a la población, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social también se preocupan por el cuidado y el bienestar animal; tan solo en 2025, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) se han otorgado 993 asesorías jurídicas en materia de maltrato animal.



Uno de los objetivos de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es consolidar a la entidad mexiquense como pionera en bienestar animal, por lo que el módulo de Propaem resuelve dudas sobre denuncias de maltrato a seres sintientes y concientiza sobre su cuidado y cómo ser dueños responsables.



“Considero que es una muy buena oportunidad para nosotros aprender un poquito más acerca del tema, concientizar a la gente de que puede haber sanciones, ya existen reglas, ya existen convenios, ya existen leyes que ayudan al cuidado de estos animalitos y que anteriormente era un caso omiso”, expresó Aglaette García de la Cruz, Directora de Medio Ambiente del municipio de Amanalco.



Esta semana las Caravanas Itinerantes visitarán seis municipios para acercar a la ciudadanía 125 trámites y servicios gratuitos: del 2 al 3 de septiembre en Ocuilan, Apaxco y Atizapán, y del 4 al 6 de septiembre en Calimaya, Temascalapa y San Mateo Atenco.