Bajan casos de extorsión 26% en el Edoméx durante este 2025: Delfina Gómez

-Destaca la implementación de la “Operación Liberación” en 14 municipios mexiquenses.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que del primero de enero al 31 de agosto de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, se ha logrado una disminución del 26% en el delito de extorsión en la entidad.



En este marco, se subrayó el trabajo conjunto que han realizado el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y 14 municipios con la implementación de la “Operación Liberación”, enfocada en desmantelar redes criminales vinculadas con la extorsión.



La estrategia ha sido efectiva gracias a la denuncia ciudadana, la cual se puede realizar de forma anónima a través de la Línea Nacional 089, mecanismo que permite a las autoridades competentes atender y dar seguimiento a cada caso para proteger la economía local y la tranquilidad de las familias mexiquenses. Para impulsar la denuncia y parar ese delito se ha establecido una campaña de denuncia anónima en coordinación entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Gobernadora Delfina Gómez y múltiples municipios mexiquenses.



A la sesión número 489 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.