Alista Clara Brugada Protocolo de Seguridad para el concierto de Residente y el Grito de Independencia

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que, con motivo de los eventos masivos programados para este sábado —concierto gratuito de Residente en el Zócalo capitalino— y el 15 de septiembre —Grito de Independencia en Palacio Nacional y concierto de La Arrolladora Banda El Limón— se activará el protocolo de seguridad y protección civil para la atención a emergencias, que se aplica en celebraciones masivas.



La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, explicó que como parte de estas medidas se instalará la denominada Cruz de Vida, un dispositivo que facilita el acceso y la rápida intervención de los servicios de emergencia, así como la extracción de personas que requieran auxilio médico.



Asimismo, señaló que durante los eventos habrá un monitoreo permanente y coordinación interinstitucional con equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México, en estrecha colaboración con la Secretaría de Gobierno capitalino, con el fin de garantizar la seguridad de las y los asistentes.



La funcionaria compartió también una serie de recomendaciones para el público, entre ellas, identificar al personal de seguridad y protección civil; seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades; mantenerse hidratados; evitar cargar bultos grandes u objetos voluminosos; consultar el pronóstico meteorológico y llevar paraguas o impermeable en caso necesario; abstenerse de consumir o ingresar bebidas alcohólicas; acordar puntos de reunión con acompañantes en caso de extravío, y ubicar previamente las salidas de emergencia y módulos de atención médica.



Respecto a la ceremonia del 15 de Septiembre, Urzúa Venegas puntualizó que la SGIRPC se encuentra en coordinación con el gobierno federal para implementar un operativo especial que garantice que los festejos patrios se desarrollen en un ambiente pacífico y seguro.



“Estamos trabajando para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos encuentros culturales y políticos de manera protegida y en condiciones de prevención”, afirmó.