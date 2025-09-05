Arranca Adolfo Solís construcción de tanques elevados en Almoloya de Juárez

Esta obra beneficiará a más de 4 mil personas de dos localidades.

En el municipio de Almoloya de Juárez, el presidente municipal Adolfo Solís dio el banderazo del inicio de la construcción de dos tanques elevados con capacidad de 43 mil 500 litros de agua potable en las localidades de Mayorazgo de León y Río Frío, además de la rehabilitación de la red de distribución.



Durante el evento y ante vecinos y vecinas del lugar, señaló que estas obras beneficiarán a más de 4 mil habitantes que contarán con mayor disponibilidad de agua.



En gira de trabajo en las comunidades de Mayorazgo de León y Río Frío, Solis Gómez subrayó que estos proyectos contemplan también la rehabilitación de la red de distribución de agua, lo que permitirá mejorar el servicio en ambas localidades.



Informó que la obra tendrá una inversión respaldada por el Cabildo y un tiempo de ejecución estimado en 60 días.



“Estos trabajos son para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, porque sabemos que el agua es un tema muy sentido no solo en Almoloya, sino en todo el Estado de México”, afirmó.



Durante esta gira de trabajo, también se entregaron 132 tinacos en Mayorazgo de León, como medida complementaria para que las familias puedan almacenar agua; además de despensas alimentarias en Río Frío.



Señaló que estas acciones buscan atender de manera integral a la población, y que con cada obra realizada en Almoloya de Juárez nos ponenos en marcha para construir un municipio con más bienestar para todos.



“Donde hay agua, hay vida, y en Almoloya de Juárez trabajamos para garantizar ese derecho”.



Actualmente, en Río Frío las familias apenas reciben agua un día a la semana durante dos horas, situación que cambiará con esta infraestructura.