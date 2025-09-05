Fernando Flores inauguró el 7º comedor comunitario en Metepec

En su lucha por combatir la inseguridad alimentaria se abrió el comedor ubicado en la colonia Agrícola Francisco I. Madero.

En el municipio de Metepec, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, preocupado por cumplir con el objetivo trazado de fortalecer la seguridad alimentaria y brindar apoyo directo a familias en situación vulnerable, inauguró el séptimo comedor comunitario del municipio, ubicado en la colonia Agrícola Francisco I. Madero.



Durante el evento, Flores Fernández señaló que este nuevo espacio ofrecerá desayunos y comidas nutritivas, balanceadas y de calidad, de lunes a viernes, en beneficio de niños, adultos mayores y familias enteras.



Fernando Flores subrayó que este tipo de acciones buscan hacer frente a la carencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida de los metepequenses.



Expresó que los comedores comunitarios son más que un espacio físico; son una respuesta a una necesidad real, se convierten en esperanza.



“Con los comedores comunitarios aquí se acaba el hambre y la angustia de no saber qué poner en la mesa”, expresó.



El presidente municipal estuvo acompañado por la directora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, Griselda Génico Sachiñas, y la directora de Cultura y comisionada regional en la delegación, Carolina Garduño Peña, el alcalde señaló que este proyecto representa un paso más hacia un “Metepec más justo, más humano y más solidario”.



Flores Fernández recordó que al inicio de su administración encontraron un municipio en abandono, pero hoy, tenemos un gobierno cercano a la gente que construye realidades.



Griselda Génico Sachiñas destacó que los comedores comunitarios, implementados desde el trienio anterior, son resultado del trabajo coordinado entre diversas áreas del gobierno municipal y del liderazgo del presidente municipal.



Además del impulso a la alimentación, la administración municipal ha implementado otros programas sociales como la entrega de cámaras de vigilancia y lentes a través del sistema DIF, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de la población.