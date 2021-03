AMLO amaga a mineras de Canadá

Les pide que den buen salario, paguen impuestos como en el país de la “Hoja de Maple” o perderán su concesión.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles 17 de marzo al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que haga contacto con el Gobierno de Canadá y le exponga el caso de dos de sus mineras, una de las cuales se niega a pagar impuestos y la otra no quiere respetar la Ley laboral.

López Obrador les advirtió que les cancelará la concesión si pretenden mantenerse en esa posición. Les dijo que les pide respetar a México como lo hacen con su país.

El mandatario mexicano dijo que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera.

Dijo que la minera de Mazapil en Zacatecas, es un ejemplo de apoyo a la comunidad, con buenos salarios y que cuida el territorio, sin embargo aseguró que hay otras que “no siguen ese ejemplo”.

Apenas el 22 de febrero, el Presidente López Obrador informó que solicitó a la Embajada de Canadá en México convocar a la minera First Majestic Silver Corp a cumplir con el pago de impuestos en el país y acusó que la empresa busca ampararse en el T-MEC para eludir la cobertura de sus obligaciones fiscales.

López Obrador acusó que la minera canadiense busca, mediante litigios y bajo el amparo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), no pagar los impuestos correspondiente por la extracción de minerales en el país.

El mandatario mexicano recordó que durante el Gobierno del ex presidente Vicente Fox Quezada la minera San Javier, de procedencia canadiense y ubicada en el cerro de San Pedro, donde “acabaron con el cerro y hasta fue asesinado el Presidente Municipal”.

Los asuntos centrales que el Presidente pidió al Canciller Ebrard retomar con el Gobierno canadiense son sobre la minera de Cosalá, en Sinaloa, y el segundo es el de la mina de Tayoltita, en Durango.

En la primera no se acepta que haya un sindicato. “Se estaban peleando la titularidad del contrato porque hay la mala costumbre de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores”, explicó el mandatario.

En un segundo asunto, dijo que si el poder Judicial determina que la reforma a la Ley Eléctrica no procede, buscará una modificación constitucional para que esta se ejecute.

El mandatario dijo que en las próximas elecciones se podrá lograr que su Gobierno tenga mayoría en las Cámaras legislativas y con ello evitar que se echen para atrás las modificaciones de ley que su Administración ha impulsado.

El Presidente se mostró convencido de que en caso de impulsar una reforma constitucional tendrá el apoyo de las “dos terceras partes” del Congreso necesarias para tirarla adelante después de las elecciones intermedias del 6 de junio.

López Obrador está inmerso en una batalla judicial luego de que al menos dos jueces hayan suspendido provisionalmente la aplicación de su reforma, que beneficia a la eléctrica pública CFE en detrimento de las empresas privadas.